Как торговать акциями

Сегодня ценные бумаги различных предприятий продолжаются оставаться ведущим биржевым активом, используемым для активных спекуляций. Ответ, на вопрос, как заработать на акциях – это целая наука, которая познаётся в содружестве теории и практики. Однако, существует несколько основных правил, повышающих вероятность успешных сделок. Знание этих закономерностей и приёмов является базовой платформой карьеры успешного трейдера. РегистрацияДемо-счет Введение в общую теорию торговли ценными бумагами Как и все биржевые сегменты, этот рынок подвержен влиянию многих объективных факторов. Торговля акциями для начинающих и опытных трейдеров – это неизбежные риски, не учитывать которые означает обречь себя не неминуемое поражение. Поэтому сразу же стоит обратить внимание на следующие события, способные существенно изменить динамику даже самой стабильной котировки: важные новости мировой экономики и политики;

отчёты Центробанков и Комитетов занятости ведущих держав;

колебания курсов лидирующих валют;

слияния, поглощения, расширение, выпуск новых моделей, увеличение торгового ассортимента, освоение новых направлений предприятиями, акции которых находятся в трейдерском портфеле;

годовой отчёт компании, ценные бумаги которой берутся в работу;

распространяемая намеренно «инсайдерская» информация – ложные слухи, новости, аналитика, рассчитанная на падение стоимости конкретных акций Стоит понимать, что фондовый рынок – это максимально подвижная конъюнктура, которая может взвинтить цену акций до небес или наоборот – превратить их в обычную бумагу. Поэтому перед тем, как начать покупать такие активы, необходимо сразу определиться со следующими обстоятельствами: сроки инвестирования – можно купить акции крупной компании и хранить их 10 лет, получая дивиденды и рассматривая такую операцию как долгосрочное вложение лишних денег. А можно каждый день покупать и продавать динамичные активы, предугадывая движение котировок и получая регулярную прибыль на разнице курса;

размер вложений, которые вы готовы потерять без фатальной финансовой и моральной травмы в случае полного краха;

характер и объём рисков, на которые вы готовы пойти в погоне за прибылью. Это очень важный момент, так как можно заработать немного с практически нулевыми рисками, а можно поставить всё на карту и прогореть раз и навсегда;

правильный выбор брокерской платформы с небольшой комиссией и хорошей репутацией ответственного надёжного брокера. Сегодня многие крупные посредники между биржами и трейдерами предлагают бесплатные обучающие программы и различные бонусы;

разработка индивидуальной стратегии в отношении конкретных акций. В этом мире нельзя надеяться только на удачу, или играть «вслепую». Необходимо тщательно изучать поведение ценной бумаги за длительные промежутки времени, сопоставляя события мирового масштаба или отраслевые новости с изменениями котировки. На основании такого анализа необходимо построить собственный план действий, обязательно определив верхние и нижние границы курса, при которых нужно закрывать позицию Сегодня торговля акциями онлайн, как и во все времена, требует от трейдера невозмутимого хладнокровия и максимально точного расчёта. Понятно, что при активной ежедневной торговле полностью устранить эмоциональный фактор очень сложно. Но если неукоснительно действовать по намеченному плану, успех обязательно станет постоянной составляющей вашей работы. РегистрацияДемо-счет

Как заработать на акциях?

Диверсификация. Никогда не стоит вкладывать большие суммы в акции одного предприятия, какими бы надёжными они не казались. Существуют периоды, когда ценные бумаги многих гигантов промышленности, игровой индустрии и коммуникационной сферы сильно падают в цене. Поэтому стоит разделить свои финансы на несколько портфелей с акциями выбранных компаний. Это поможет компенсировать локальный убыток прибылью от другой прибыльной позиции. Контракты на разницу цен. Контракты CFD – это дифференциальные сделки, позволяющие получать прибыль, если вы правильно спрогнозируете движение котировки в конкретный промежуток времени. В этом случае вы не становитесь реальным владельцем акций, что особенно удобно для российских трейдеров. При этом можно использовать достаточно большое кредитное плечо. Вы будете в прибыли, если цена актива вырастет, и в убытке – если упадёт. Помните, что большое кредитное плечо играет на вашей стороне только в случае роста курса, и быстро разоряет вас в случае неверного прогноза. Опционы Call и Put. Самые популярные деривативы (производные), предоставляющие право купить акции в будущем по фиксированной цене. Время таких контрактов ограничено, а продавец опционов во всех случаях получает премию от покупателя. Опцион Call позволяет заработать трейдеру на росте котировок, а опцион Put – на падении курса.

Всегда помните, что даже небольшая прибыль лучше любой потери. Поэтому следует отдавать предпочтение небольшим, но стабильным доходам, чем рискованным крупным контрактам. Самыми надёжными акциями считаются ценные бумаги предприятий, входящих в биржевые индексы SP 500, Dow Jones и NASDAQ в США, Nikkei 225 в Японии.

Популярные ценные бумаги сегодняшнего дня

Apple Computer, Inc (AAPL). Ведущая компания по выпуску мобильных устройств и программных приложений. Постоянная эволюция моделей iPhone, iPad и Mac, дополняемая новыми революционными идеями, гарантирует достойную прибыль бренду, сопровождаемую неизбежным ростом акций. История успеха дополняется такими перспективными решениями как Apple Watch и AirPods, сформировавшими принципиально новое направление в мобильной коммуникации. Индексируется S&P 500 и NASDAQ. По акциям выплачиваются дивиденды – средний показатель за все годы 38 центов за штуку. Amazon.Com. Incorporated (AMZN). Участник индексов NASDAQ 100, S&P 500 и S&P 100, NASDAQ Comp. Крупнейший онлайн ритейлер Всемирной сети, работающий во всех направлениях передовых коммуникационных технологий. Уверенно растущий портфель ценных бумаг, рассчитанный на краткосрочные и долгосрочные инвестиции. На коротких позициях играть можно, как на повышение, так и на понижение. Средняя годовая доходность акций – 18%. Постоянно растущая прибыль проекта позволяет акционерам уверенно смотреть в будущее. Facebook (FB). Основной индекс и место купли продажи акций – биржа NASDAQ. Лидирующая компания в сегменте социальных сетей и коммуникационных приложений. Держателем части акционного пакета этого проекта является сам Билл Гейтс. После отчёта за 2018 года котировки акций взлетели на 12%. Предполагаемый потенциал роста курса – 24% в 2019 году. Средний квартальный дивиденд – $1,4 за акцию. Google Inc (GOOG) – самый доходный проект Интернета, представляющий собой международную поисковую систему с впечатляющей линейкой приложений и сопутствующих продуктов. Ценные бумаги этого лидирующего предприятия охватывает все ведущие индексы – NASDAQ 100, NASDAQ Comp., S&P 100, S&P 500. За пять лет стоимость акций выросла более чем в два раза. Дивиденды по ценным бумагам пока что не выплачиваются. Microsoft (MSFT) – легендарный разработчик программного обеспечения для компьютеров, стоявший у истоков отрасли. Внушительная линейка постоянно пополняемых продуктов обеспечивает компании устойчивый рост прибыли. Для работы с акциями необходимо доступ к американской биржевой платформе NASDAQ. По ценным бумагам выплачиваются дивиденды в размере 2,65% от доходности.

И ещё немного полезных советов

Торговля акциями – это не лотерея и не рулетка. В этом бизнесе выживают расчетливые хладнокровные игроки, которые постоянно держат ситуацию под контролем. Сегодня большинство брокерских терминалов предлагает трейдерам широкий набор инструментов, позволяющих контролировать и закрывать позиции в нужный момент. Однако, успешные трейдеры постоянно следят за ситуацией на рынке, своевременно внося необходимые корректировки в ручном режиме.

Трейдинг ценными бумагами – это ответственное серьёзное занятие, требующее тщательной подготовки и отточенных практических навыков. Не стоит полагаться на удачу – биржа это не казино, и проиграть здесь можно гораздо быстрее. Поэтому, если вы решили заняться торговлей акциями, опционами или контрактами CFD, поработайте сначала с демонстрационным счётом, чтобы отточить необходимые приёмы без риска реальными деньгами.